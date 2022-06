Мир с террористами? Игрок сборной Украины отреагировал на ракетную атаку России

В субботу утром, 25 июня, российско-фашистские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Обстрел происходил с территории Беларуси – сателлита путинской России.

В результате обстрела пострадала Житомирщина – родина игрока сборной Украины Руслана Малиновского. Полузащитник сборной Украины отреагировал на преступные действия рашистов. Руслан опубликовал карту воздушных тревог Украины и с иронией обратился к сторонникам "русского мира":

24 rockets were launched from Belarus this night.

Just on Zhytomyr region.

Keep praying for the peace. With terrorists. pic.twitter.com/rI9cNyEtCe