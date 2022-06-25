Мир с террористами? Игрок сборной Украины отреагировал на ракетную атаку России

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал варварский ракетный удар России по Украине

Малиновский отреагировал на обстрел родного города / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу утром, 25 июня, российско-фашистские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Обстрел происходил с территории Беларуси – сателлита путинской России.

В результате обстрела пострадала Житомирщина – родина игрока сборной Украины Руслана Малиновского. Полузащитник сборной Украины отреагировал на преступные действия рашистов. Руслан опубликовал карту воздушных тревог Украины и с иронией обратился к сторонникам "русского мира":

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"Этой ночью из Беларуси было запущено 24 ракеты. Только по Житомирщине. Продолжайте молиться о мире. С террористами", – написал Малиновский в Twitter.

24 rockets were launched from Belarus this night.

Just on Zhytomyr region.

Keep praying for the peace. With terrorists. pic.twitter.com/rI9cNyEtCe — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) June 25, 2022

Отметим, что Руслан Малиновский родился в Житомире и до 12 лет тренировался в футбольной школе Полесья, а затем перешел в академию Шахтера.

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

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Ранее Руслан Малиновский прокомментировал молчание о войне в Украине своего одноклубника по Аталанте Алексея Миранчука. По словам хавбека сборной Украины, россиянин против войны, но боится репрессий путинского режима.