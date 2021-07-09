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Миллионера Зинченко заметили в бюджетном "спальнике" Киева

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
9 июля, 18:34
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Игрок сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко сделал селфи на левом берегу столицы, где в основном бюджетная застройка
Зинченко после возвращения с Евро-2020 остался в Киеве
Зинченко после возвращения с Евро-2020 остался в Киеве

Лучший игрок сборной Украины по итогам Евро-2020 Александр Зинченко сделал сегодня селфи в одном из бюджетных спальных районов Киева.

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Футболист сфотографировался на входе в ресторан между Позняками и Осокорками, где, по словам эксперта, в основном бюджетная застройка. Кстати, по слухам, зарплата Зинченко в Манчестер Сити 80 тысяч фунтов в месяц, что в переводе более 3 млн гривен.

Ранее мы писали, что аналитики WhoScored назвали Александра Зинченко лучшим игроком сборной Украины по итогам Евро-2020, где наша команда дошла до 1/4 финала .

Средняя оценка футболиста Манчестер Сити, отыгравшего за "сине-желтых" на Евро все пять матчей от начала до конца, составила 6,98 балла по 10-балльной шкале. Напомним, в поединке со шведами Зинченко отметился голом и результативной передачей.

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