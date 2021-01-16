Українська
$ 28,05
34,01
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Милевский дебютировал за "Минай" против своей бывшей команды

16 января, 14:42

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Закарпатский клуб сыграл "товарняк" против "Кишварды"

Закарпатский "Минай" начал подготовку ко второй части чемпионата Украины. Подопечные Василия Кобина отправились в Венгрию, где сыграли против местной "Кишварды".

Реклама

Этот поединок стал особенным для Артема Милевского. Знаменитый нападающий в конце прошлого года подписал контракт с ФК "Минай". А сегодня провел первый поединок в футболке новой команды. Вышел в старте. Что интересно, Артем сыграл против своего бывшего клуба. В сезоне-2018/19 Милевский сыграл 10 поединков за "Кишварду".

Поединок завершился победой венгерской команды со счетом – 1:0.

Артем Милевский в "Минае"

Артем Милевский в "Минае" / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

В тренде
Ребров стал лютейшим врагом "ДНР": отказался помогать им в "борьбе с бандеровцами"
Реклама

Читайте также: ТОП-10 скандалов Милевского после "Динамо": секс с Канделаки, пьяные ДТП и Ferrari в хлам

После 15 туров чемпионата Венгрии "Кишварда" занимает пятое место, набрав 23 очка. А лидирует "Ференцварош" Сергея Реброва.

Смотрите, как "Ференцварош" играл против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Артем Милевский Минай Кишварда
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Душитель" из Дагестана пообещал разобраться с Роналду (видео)MMA
Милевский порвал со своей девушкой
Милевский порвал со своей девушкойФутбол
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножками
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножкамиФутбол
"Феррари" в хлам! Сотрудник автомойки разбил суперкар итальянского вратаряФутбол
Ребров стал лютейшим врагом
Ребров стал лютейшим врагом "ДНР": отказался помогать им в "борьбе с бандеровцами"Футбол
Футболистка продает интимные фото после увольнения из клуба. Уже заработала 300 тысяч
Футболистка продает интимные фото после увольнения из клуба. Уже заработала 300 тысячФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять