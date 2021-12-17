Миколенко в шаге от Эвертона: динамовец проходит медосмотр в Англии

Об этом у себя в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо. Ранее сообщалось, что Эвертон заплатит за динамовца 23 млн евро.
"Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко в настоящее время проходит медосмотр перед переходом в Эвертон!
Он присоединится к Эвертону из киевского Динамо на постоянной основе, окончательная цена около 21/23 млн евро. Личные условия согласованы", – написал Романо.
Ранее Мирча Луческу подтвердил переход Миколенко в клуб АПЛ. После Ярмоленко это первый крупный трансфер, который провернуло киевское Динамо.
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Как мы писали ранее, Динамо уже нашло сменщика для Миколенко – речь о Владиславе Дубинчаке, которого в свое время подозревали в договорняке.
За Динамо он провел 133 матча во всех турнирах и забил 7 голов. С киевлянами Миколенко становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды – Суперкубок.