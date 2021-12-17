Миколенко в шаге от Эвертона: динамовец проходит медосмотр в Англии

Защитник Динамо Виталий Миколенко в ближайшее время станет игроком Эвертона. В эти минуты украинский футболист проходит медосмотр в новом клубе

Виталий Миколенко покидает Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Об этом у себя в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо. Ранее сообщалось, что Эвертон заплатит за динамовца 23 млн евро.

"Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко в настоящее время проходит медосмотр перед переходом в Эвертон! Он присоединится к Эвертону из киевского Динамо на постоянной основе, окончательная цена около 21/23 млн евро. Личные условия согласованы", – написал Романо.

Ранее Мирча Луческу подтвердил переход Миколенко в клуб АПЛ. После Ярмоленко это первый крупный трансфер, который провернуло киевское Динамо.

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Новая страница в карьере Миколенко / Фото: Динамо Киев Inside

Как мы писали ранее, Динамо уже нашло сменщика для Миколенко – речь о Владиславе Дубинчаке, которого в свое время подозревали в договорняке.

За Динамо он провел 133 матча во всех турнирах и забил 7 голов. С киевлянами Миколенко становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды – Суперкубок.