Миколенко сыграет с Францией – УАФ ошиблась с его дисквалификацией

На сайте УАФ динамовец был в списке игроков, находившихся под угрозой дисквалификации. Но, несмотря на желтую карточку в Казахстане, Виталий сможет выйти 4 сентября против французов

Виталий Миколенко / Фото: Reuters

Да-да, левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко таки сможет сыграть против Франции в квалификации ЧМ-2022 в Киеве, 4 сентября.

Реклама

Хотя, как сообщала УАФ, футболист Динамо был под угрозой дисквалификации перед вчерашней встречей с Казахстаном 2:2 и, схлопотав в Нур-Султане "горчичник", должен был бы следующий поединок пропустить.

Но не пропустит.

Как сообщает Tribuna, информация на сайте УАФ оказалась ошибочной – Украинская ассоциация футбола уже убрала из статьи имена всех игроков, находившихся под угрозой дисквалификации.

Оригинал статьи УАФ

Реклама

Миколенко доступен на предстоящую игру, так как в Нур-Султане была его первая желтая карточка в текущем отборе. По регламенту квалификации – игрока дисквалифицируют после двух предупреждений.

Ранее у защитника была только прямая красная карточка в матче с Финляндией (1:1), после которой Миколенко пропустил домашнюю игру с Казахстаном (1:1).

Реклама

Вместе с тем предстоящую встречу с Францией на НСК "Олимпийский" 4 сентября пропустит Александр Зинченко – он получил по предупреждению в обоих матчах с Казахстаном.

Читайте также: Зажравшиеся пижоны! Агент разгромил сборную Украины после Казахстана

Напомним, по набранным очкам Украина занимает второе место, необходимое для попадания в плей-офф за выход на ЧМ. Но по потерянным баллам идет на последней, пятой, строчке в своей группе.