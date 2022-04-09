Миколенко против Роналду: когда и где смотреть матч Эвертон – Манчестер Юнайтед

Команда украинца пытается уберечь себя от вылета, пока МЮ борется за попадание в ЛЧ

Виталий Миколенко сразится против Криштиану Роналду

Сегодня состоятся пять поединков 32 тура чемпионата Англии. В первом матче дня Эвертон примет Манчестер Юнайтед. Встреча состоится на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле. Начало – в 19:30.

Где смотреть матч Эвертон – Манчестер Юнайтед? Поединок в прямом эфире будет показан на телеканале Setanta Sports. Также игра в онлайне будет доступна на OLL.TV.

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Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. По их мнению, явным фаворитом матча является Манчестер Юнайтед. Коэффициент на победу "красных дьяволов" составляет 1.81, тогда как на мерсисайдцев принимаются ставки за 4.40. Ничья же оценивается в 3.90.

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Манчестер Юнайтед отчаянно пытается зацепиться за топ-четверку. Роналду и Ко идут седьмыми, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 очка. Это последний шанс МЮ на попадание в главный турнир Европы, поскольку из еврокубков "красные" вылетели.

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Эвертон же переживает непростые времена, сражаясь за выживание. Подопечные Фрэнка Лэмпарда идут на 17 месте и опережают зону вылета всего на один балл. Форма "ирисок" также ужасает – команда проиграла 9 из 11 последних матчей в АПЛ.

Виталий Миколенко / Фото: Reuters

Имеет все шансы выйти в основе украинец Виталий Миколенко. Последние два матча защитник отыграл от звонка до звонка и даже помог Эвертону заработать пенальти в игре с Бернли. Всего же Виталий отыграл уже 8 матчей за Эвертон.