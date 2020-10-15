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Михайличенко поймал рыбу-гиганта размером с самого себя (фото)

15 октября, 15:18

Олег Люлька Олег Люлька

На водоеме в Одесской области Алексею Александровичу повезло куда больше, чем на посту главного тренера "Динамо"

Алексею Михайличенко не удалось добиться успеха на посту главного тренера киевского "Динамо", что привело к его отставке и приглашению Мирчи Луческу, зато ему улыбнулась удача во время рыбалки.

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В соцсетях появились кадры охоты на рыбу на территории осетрового хозяйства в Одесской области, где Михайличенко, нынче спортивный директор "Динамо", побывал в компании своего ассистента Вадима Евтушенко и директора детской школы "бело-синих" Александра Ищенко.

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Итогом стал грандиозный улов – Михайличенко лежа сфотографировался возле рыбини, которая такого же размера, как и сам Алексей Александрович. По словам участников рыбалки, тянули этого гиганта из воды 40 минут.

Но затем отпустили назад в водоем.

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Фото – Facebook/Павел Аксентий

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Ранее мы писали, что рыбак в Великобритании поймал карпа-рекордсмена. Но с уловом Михайличенко ему все равно не сравниться.

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рыбаки рыбалка Динамо Киев Алексей Михайличенко Вадим Евтушенко улов

Источник: Сегодня|Спорт

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