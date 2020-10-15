Михайличенко поймал рыбу-гиганта размером с самого себя (фото)

Алексею Михайличенко не удалось добиться успеха на посту главного тренера киевского "Динамо", что привело к его отставке и приглашению Мирчи Луческу, зато ему улыбнулась удача во время рыбалки.
В соцсетях появились кадры охоты на рыбу на территории осетрового хозяйства в Одесской области, где Михайличенко, нынче спортивный директор "Динамо", побывал в компании своего ассистента Вадима Евтушенко и директора детской школы "бело-синих" Александра Ищенко.
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Итогом стал грандиозный улов – Михайличенко лежа сфотографировался возле рыбини, которая такого же размера, как и сам Алексей Александрович. По словам участников рыбалки, тянули этого гиганта из воды 40 минут.
Но затем отпустили назад в водоем.
Фото – Facebook/Павел Аксентий
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Ранее мы писали, что рыбак в Великобритании поймал карпа-рекордсмена. Но с уловом Михайличенко ему все равно не сравниться.
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