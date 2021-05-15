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Мхитарян хочет сбежать от Моуринью и попросил найти ему новый клуб

Елена Павлова Елена Павлова
15 мая, 10:39
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Полузащитник итальянской Ромы Генрих Мхитарян не собирается продлевать контракт с римлянами, который заканчивается 31 мая, и уже связался со своим агентом
Генрих Мхитарян собирается покинуть Рому
Генрих Мхитарян собирается покинуть Рому / Фото: Reuters

Полузащитник итальянской Ромы Генрих Мхитарян, который в свое время три сезона отыграл в Шахтере, готов покинуть римский клуба по завершении сезона. Ранее мы писали, что бывший тренер дончан уже ведет переговоры с новым клубом.

32-летний Мхитарян решил не продлевать контракт с клубом, который заканчивается 31 мая, и попросил своего агента Мино Райолу начать поиски нового клуба. Как сообщает Il Tempo, причиной такого решения Генриха является приход в Рому нового тренера – Жозе Моуринью.

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Ранее армянский футболист выступал под руководством португальского тренера в английском Манчестер Юнайтед. И между полузащитником и наставником сложились непростые отношения. Из-за конфликта с Особенным Мхитарян покинул команду и перешел в Арсенал.

Генрих Мхитарян в матче против "Ювентуса"
Генрих Мхитарян в матче против "Ювентуса" / Фото: Reuters

В тренде

Издание отмечает, что Райола предложил кандидатуру Мхитаряна нескольким итальянским клубам, в том числе и Милану.

В этом сезоне армянский полузащитник провел за Рому 44 матча во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач.

Ранее бывший лидер Шахтера высказывался о конфликте в Нагорном Карабахе.

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