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Месть бывшего одноклубника: игрок Лацио поиздевался над игроком Интера после победы

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
17 октября, 12:22
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Лацио обыграл Интер в восьмом туре чемпионата Италии со счетом 3:1. Уже после финального свистка случился самый главный инцидент во встрече
Луис Фелипе отпраздновал победу с Хоакином Корреа
Луис Фелипе отпраздновал победу с Хоакином Корреа / Фото: Getty Images

Футболист Лацио Фелипе Луис решил отпраздновать победу вместе с другим игроком римского клуба Хоакином Корреа. В порыве эмоций он запрыгнул тому на спину.

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Единственное, он забыл, что в этом сезоне аргентинец на правах аренды выступает за Интер.

После перехода в Интер Корреа признавался в любви своей новой команде и заявлял, что мечтал играть за Интер с самого детства. Вероятно, слова зацепили его бывшего партнера.

Другие игроки Интера не поняли выходку Луиса и набросились на бразильца. Небольшую потасовку удалось быстро погасить, а затем главный арбитр встречи выписал футболисту Лацио красную карточку за неспортивное поведение. Интересно, что Фелипе Луис разрыдался после удаления.

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