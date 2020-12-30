Месси только присутствовал: видео мучений "Барселоны" в последнем матче года

Каталонцы дома сыграли 1:1 с "Эйбаром" и выдали антирекорд за 17 лет – смотрите, как это было

В своем последнем матче года "Барселона" дома сыграла 1:1 с одним из аутсайдером Примеры "Эйбаром", по ходу встречи не реализовав пенальти, но все-таки сумев спастись от поражения.

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После этой потери очков тренер каталонцев Рональд Куман признал, что догнать лидеров и стать чемпионами его команде будет крайне непросто: "Я реалист и считаю, что ситуация в чемпионате Испании действительно сложная. Конечно, нет ничего невозможного, но нужно признать отставание".

Обзор матча "Барселона" – "Эйбар" (1:1)

"Барселона" – "Эйбар" – 1:1

Голы: Дембеле, 67 – Кике, 57

На 8-й минуте Брэйтуэйт ("Барселона") не реализовал пенальти (мимо)

"Барселона": Тер Штеген – Мингеса, Араухо, Ленгле (Бускетс, 82) – Дест (Дембеле, 46), Пьянич (Коутиньо, 66), де Йонг, Фирпо – Гризманн (Тринкан, 66), Педри (Пуч, 89), Брэйтуэйт

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Брэйтуэйт, "Барселона" / Фото: Reuters

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Отметим, что 25 очков в 15 матчах – худший старт "Барселоны" с сезона 2003/04, когда за каталонцев еще не дебютировал Месси. Кстати, поединок против "Эйбара" Лионель пропускал – по официальной версии, из-за травмы лодыжки. По неофициальной – Куман дал ему отдохнуть.

Тем не менее Месси присутствовал на "Камп Ноу" во время игры с "Эйбаром" – в маске наблюдая за поединком в качестве зрителя на трибуне.

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Смотрите, как "Барселона" ранее проиграла в ЛЧ "Ювентусу" 0:3

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