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Месси со злости пробил мячом в арбитра. Но не попал

1 ноября, 11:13

Александр Трикиша Александр Трикиша

Аргентинец заработал предупреждение, но его еще может ждать наказание от руководства лиги

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оскандалился в матче 8-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (1:1). Еще в первом тайме Месси остался недоволен решением главного арбитра встречи Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандеса, который не наказал соперника, и на нервах пробил мячом в сторону рефери, но не попал. Арбитр показал аргентинцу желтую карточку, но вполне мог и удалить лидера каталонцев.

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Впрочем, Месси может ждать наказание постфактум от Ла Лиги и куда суровее, чем желтая карточка.

Напомним, что посреди недели Месси установил рекорд Лиги чемпионов, пока Роналду сидит на больничном. Аргентинец отличился забитым мячом в поединке против "Ювентуса" и стал лучшим бомбардиром группового этапа.

Смотрите, как "Барселона" обыграла "Ювентус" в Лиге чемпионов:

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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