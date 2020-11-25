Месси скорбит по Марадоне: "Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен"

Звезда "Барселоны" Лионель Месси простился со своим легендарным соотечественником Диего Марадоной, ушедшим из жизни сегодня утром после остановки сердца.

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"Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я храню все прекрасные моменты, пережитые с ним, и я хотел воспользоваться возможностью, чтобы выразить свои соболезнования всей его семье и друзьям. Покойся с миром", – написал Месси в Instagram.

Ранее с Марадоной попрощался Криштиану Роналду. Португалец написал, что Диего оставляет после себя безграничное наследство и пустоту, которую никогда не заполнить.

В начале ноября Марадона был доставлен в больницу, где ему сделали экстренную операцию на головном мозге. Он был госпитализирован из-за сильного стресса, однако компьютерная томография обнаружила у него субдуральную гематому. Марадона успешно перенес операцию по устранению проблемы и спустя несколько дней был выписал из больницы. Все это время под госпиталем дежурили фанаты аргентинца. Однако утром 25 ноября Марадона скончался после остановки сердца в своем доме в Тигре.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Умер Диего Марадона

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