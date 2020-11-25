Українська
$ 28,37
33,68
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Месси скорбит по Марадоне: "Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен"

25 ноября, 20:44

Александр Трикиша Александр Трикиша

Лионель успел поработать под руководством Диего в национальной сборной

Звезда "Барселоны" Лионель Месси простился со своим легендарным соотечественником Диего Марадоной, ушедшим из жизни сегодня утром после остановки сердца.

Реклама

Читайте также: "Однажды мы будем играть в футбол на небесах": Пеле отреагировал на смерть Марадоны

"Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я храню все прекрасные моменты, пережитые с ним, и я хотел воспользоваться возможностью, чтобы выразить свои соболезнования всей его семье и друзьям. Покойся с миром", – написал Месси в Instagram.

Ранее с Марадоной попрощался Криштиану Роналду. Португалец написал, что Диего оставляет после себя безграничное наследство и пустоту, которую никогда не заполнить.

В начале ноября Марадона был доставлен в больницу, где ему сделали экстренную операцию на головном мозге. Он был госпитализирован из-за сильного стресса, однако компьютерная томография обнаружила у него субдуральную гематому. Марадона успешно перенес операцию по устранению проблемы и спустя несколько дней был выписал из больницы. Все это время под госпиталем дежурили фанаты аргентинца. Однако утром 25 ноября Марадона скончался после остановки сердца в своем доме в Тигре.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Умер Диего Марадона

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лионель Месси Диего Марадона

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бюст, разрывающий платье: девушка лидера
Бюст, разрывающий платье: девушка лидера "Зари" затмевает его результативностьФутбол
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистами
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистамиФутбол
У футболиста
У футболиста "Динамо" с гигантской зарплатой возникли осложнения после коронавирусаФутбол
Лига наций УЕФА: прогноз на матчи от Александра Шовковского
Лига наций УЕФА: прогноз на матчи от Александра ШовковскогоФутбол
"Динамо" – "Барселона": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчины
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчиныФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять