Месси назвал два клуба, куда точно не перейдет

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признался, что не собирается вести переговоры с другими командами до конца текущего сезона. Напомним, у аргентинца летом истекает соглашение с каталонским клубом и, по правилам ФИФА, он может подписать предварительное соглашение с другой командой уже зимой.
Читайте также: Если бы Месси и Роналду играли в одной команде: мечты фанатов воплотились в крутом видео
Тем не менее, Месси считает, что лучше сосредоточиться на футболе и попытаться выиграть трофеи, а о контракте можно будет подумать в межсезонье, сообщает Mundo Deportivo.
Также Месси в интервью La Sexta назвал команды, куда точно не перейдет, если все же решится покинуть "Барселону" – это мадридские "Реал" и "Атлетико". Ранее на аргентинца претендовали "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен", а сам Лионель как-то признавался, что хотел бы поиграть за "Ньюэллс Олд Бойз".
Ранее мы писали, что в Бразилии нашли доказательства, что Месси не побил рекорд Пеле. Эксперты не учитывают голы Пеле в товарищеских матчах.
Смотрите, как Месси забивал "Динамо":
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк