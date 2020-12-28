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Месси назвал два клуба, куда точно не перейдет

28 декабря, 09:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Аргентинец хочет сосредоточиться на игре, а о новом контракте подумает в межсезонье

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признался, что не собирается вести переговоры с другими командами до конца текущего сезона. Напомним, у аргентинца летом истекает соглашение с каталонским клубом и, по правилам ФИФА, он может подписать предварительное соглашение с другой командой уже зимой.

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Тем не менее, Месси считает, что лучше сосредоточиться на футболе и попытаться выиграть трофеи, а о контракте можно будет подумать в межсезонье, сообщает Mundo Deportivo.

Также Месси в интервью La Sexta назвал команды, куда точно не перейдет, если все же решится покинуть "Барселону" – это мадридские "Реал" и "Атлетико". Ранее на аргентинца претендовали "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен", а сам Лионель как-то признавался, что хотел бы поиграть за "Ньюэллс Олд Бойз".

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Ранее мы писали, что в Бразилии нашли доказательства, что Месси не побил рекорд Пеле. Эксперты не учитывают голы Пеле в товарищеских матчах.

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Смотрите, как Месси забивал "Динамо":

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Источник: Сегодня|Спорт

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