Мечта станет реальностью. 13-летний раненый мальчик поедет в Манчестер Сити

Украинская ассоциация футбола во главе с Андреем Павелко продолжают гуманитарную миссию в городах Украины

Андрей Павелко с коллегами посетили в Запорожье раненных детей / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины по футболу, которой еще предстоят стыковые матчи за выход на чемпионат мира, узнала возможных соперников в Катаре.

Президент УАФ Андрей Павелко на жеребьевке ЧМ-2022, как и на конгрессе ФИФА, отсутствовал. Для Украинской ассоциации футбола сейчас более важное задание – гуманитарная помощь регионам, которые наиболее пострадали от войны, и где находятся беженцы с оккупированных территорий.

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Руководство УАФ посетило пострадавших детей / Фото: УАФ

Андрей Павелко стал донором / Фото: УАФ

Вместе с коллегами в рамках рабочего визита УАФ в Запорожье, Андрей Павелко проведал раненных юных украинцев в Запорожской областной детской клинической больнице. Подарки детям и помощь больнице подарили маленькую часть позитива пострадавшим от военной агрессии российской армии.

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/ Фото: УАФ

Андрей Павелко пообщался с 13-летним Иваном из Мариуполя, который сильно пострадал от вражеских обстрелов. Мальчик является ярым болельщиком национальной сборной Украины и английского клуба Манчестер Сити, за который выступает один из лидеров сине-желтых Александр Зинченко. Президент УАФ организовал для тяжелораненого Ивана видеосвязь с кумиром, который пообещал свозить парня на базу Манчестер Сити, пригласить на матч команды и подарить клубные футболки. История самого ребенка это настоящий ад:

"Пули прошили ему голову и грудь, тяжелая травма, семь открытых переломов… мальчик потерял ноги. Когда его привезли в больницу, его давление было 40 на 0. Иван чудом выжил и продолжает сражаться. Из Запорожья его перевозят для лечения в Германию. Для Александра Зинченко Иван, с его силой воли и жаждой борьбы за жизнь, стал настоящим кумиром" – рассказал Андрей Павелко.

УАФ также сейчас разрабатывает оптимальный план подготовки национальной сборной к матчу с Шотландией, в рамках стыковых поединков за выход на ЧМ-2022. Другие сборные, которые уже квалифицировались, узнали своих соперников в Катаре.