"Мечта – попасть в финал". Капитан сборной Украины назвал задачу на матч с Россией

В пятницу, 4 февраля, на чемпионате Европы по футзалу Украина сразится со сборной России за путевку в финал турнира. Накануне поединка, капитан "желто-синих" Петр Шотурма рассказал о настрое команды на матч века.

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"После матча с Казахстаном мы были готовы к противостоянию с любым соперником, нет смысла вспоминать прошлое. Если говорить о рейтинге, то россияне находятся на первой строчке, а мы входим в десятку лучших. Мы отдадим все силы, чтобы продолжить творить историю и выйти в финал. Постараемся воплотить в жизни свои наработки.

После матча со сборной Сербии мы поняли, что можем добиваться результата благодаря характеру и бойцовским качествам. После победы над Казахстаном команда находится на моральном подъеме. Фаворитом нашу сборную не назову. Мы проведем полуфинальный матч, а затем увидим, что будет.