Мбаппе принес "ПСЖ" победу и поднял на первое место чемпионата Франции

Молодой нападающий забил два мяча в ворота середняков из "Нима"

После матчей сборных в Лиге наций на арены Европы возвращаются национальные чемпионаты. В пятницу вечером во Франции двумя матчами с участием лидеров открылся седьмой тур. Напомним, в начале месяца Неймар впервые отличился в новом сезоне, и сразу – дублем.

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В первой встрече дня худшая команда Лиги 1, "Дижон", сенсационно смогла сыграть вничью с лидером – "Ренном". Причем 20-я команда турнира сначала пропустила, но отыгралась во втором тайме – 1:1. Осечкой конкурента сразу же воспользовался "ПСЖ".

Парижане в гостях разобрались с "Нимом" – 4:0. Правда, с 12-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления защитника. В отсутствие дисквалифицированного Неймара роль лидера взял на себя Килиан Мбаппе. Форвард открыл счет на 33-й минуте, а затем еще раз отличился на 83-й.

Также в концовке "Ним" огорчили итальянец Алессандро Флоренци и испанец Пабло Сарабия.

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Эта победа позволила "ПСЖ" догнать "Ренн" по очкам (у команд – по 15 пунктов) и обойти конкурента по дополнительным показателям. У подопечных Томаса Тухеля разность мячей 16-3, у "Ренна" – 15-8. Также столичные парни выиграли пять матчей, а соперник в борьбе за лидерство – четыре.

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Напомним, как на прошлой неделе Мбаппе огорчил голом сборную Украины:

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