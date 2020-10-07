Матч Украина – Германия в Лиге наций будет судить Орел из Израиля

Поединок состоится в субботу, 10 октября, в Киеве под присмотром знакомого нам рефери

Сегодня стал известен состав судейской бригады, которая будет работать в субботу на матче Лиги наций Украина – Германия. Поединок третьего тура начнется на столичном НСК "Олимпийский" в 21:45. За порядком на поле и вокруг него будут следить арбитры из Израиля. В среду же "сине-желтые" играют "товарняк", наш сайт ведет онлайн Франция – Украина.

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Главным судьей на встрече с немцами будет 39-летний Орел Гринфельд, на линиях ему будут помогать Рой Хассан и Идан Яркони, а четвертым назначен Галь Лейбовиц, сообщил официальный сайт УЕФА.

Интересно, что Гринфельд, который получил звание рефери ФИФА в 2012 году, совсем недавно приезжал в Украину. Он судил матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и АЗ (2:0). В 2016 году Орел работал на товарищеской встрече сборных Украины и Кипра, которую наши выиграли 1:0. Также с ним в сезоне 2016/17 в Лиге Европы "Заря" уступила на выезде "МЮ" (0:1), а "Ворскла" дома – "Локомотиве" (2:3).

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