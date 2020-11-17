Матч Швейцария – Украина сегодня не состоится — СМИ

Поединок Швейцария – Украина во вторник, скорее всего, не состоится. Вокруг матча Лиги наций появилось много организационных проблем, которые пока что не разрешаются. На нашем сайте идет онлайн Швейцария – Украина.

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О возможной отмене матча пишет Telegram-канал "Тайны футбола", ссылаясь на свои источники:

"Наша сборная готова играть, в составе больше чем 13 необходимых игроков. УЕФА разрешает играть, так как регламентные нормы не нарушены. Но швейцарские власти вмешались в процесс, и местное правительство запрещает проведение матча. Власти Швейцарии предлагают на завтра привезти в Люцерн полностью новую команду, не имея на это никаких оснований. Наша сборная, которая до этого выполняла все требования швейцарской стороны, готова пройти дополнительное тестирование сегодня и сыграть матч завтра... Одна ясность есть: сегодня сборная не сыграет".

Официальный вердикт пока что никто не озвучил. В то время как функционеры совещались, наши футболисты провели в Люцерне тренировку.

Напомним, еще трое игроков сборной Украины сдали положительные тесты на коронавирус.

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Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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