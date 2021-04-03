Матч с красивой афишей: прогноз на игру Арсенал – Ливерпуль

В чемпионате Англии сегодня суперматч – Арсенал принимает Ливерпуль. Свой прогноз на поединок, который начнется в 22:00, дал известный футбольный комментатор Кирилл Круторогов.

АРСЕНАЛ – ЛИВЕРПУЛЬ

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Премьер-лига, 3 апреля, суббота, в 22:00, Setanta Sports Ukraine

Матч с красивой афишей на самом деле представляет собой противостояние команд с середины турнирной таблицы. Ливерпуль располагается на седьмом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять очков.

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В последних пятнадцати матчах команда Клоппа добыла победы лишь четырежды, еще трижды сыграла вничью. В новом году она набрала 13 очков из 39 возможных.

Во время паузы ФИФА лазарет мерсисайдцев немного опустел – его покинули Фирмино и резервный голкипер Келлегер. Также за этот период должен был поднабрать форму Александр-Арнольд, который относительно недавно восстановился. Но четверо важных игроков – ван Дейк, Хендерсон, Гомес и Матип все еще травмированы.

Через три дня после этой игры Ливерпуль ждет важнейший матч Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Арсенал идет на девятом месте, отставая от Ливерпуля на четыре очка. Можно говорить, что к концу декабря дела команды постепенно улучшились – в последних пятнадцати турах она проиграла лишь трижды, набрав 28 очков из имеющихся 42-х. В расположении сборной Англии травмировался важнейший игрок канониров Букайо Сака.

ПРОГНОЗ. Последняя встреча этих команд в Лондоне в рамках чемпионата завершилась победой хозяев 2:1. Предполагаю, что в этот раз Арсенал не проиграет. Думаю, обе команды забьют.

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