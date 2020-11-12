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"Матч против Украины будет решающим": тренер немцев сделал громкое заявление

12 ноября, 13:20

Елена Павлова Елена Павлова

В пятом туре Лиги наций Германия примет команду Шевченко

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура Лиги наций против Украины. Поединок состоится 14 ноября в Лейпциге. Накануне в товарищеском матче Германия минимально переиграла сборную Чехии – 1:0.

"Очевидно, что Лига наций имеет для нас определенное значение. Когда речь идет об очках – конечно, мы хотим победить. Шансы остаются. Матч против Украины будет решающим. Если мы победим, то будем в хорошем положении", – сказал Лев Allgemeine Zeitung.

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Йоахим Лев

Йоахим Лев / Фото: Reuters

Отметим, что против Украины 14 ноября не сыграет звезда сборной Германии. У полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса перебор желтых карточек.

Напомним, что на своем стадионе "сине-желтые" уступили немцам – 1:2, впервые проиграв дома в Лиге наций. А после четырех туров сборная Украины идет на третьем месте в своей группе с 6 очками, лишь по дополнительным показателям уступая Германии. У лидера квартета, Испании, – 7 баллов, у Швейцарии – 2.

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Георгий Бущан в матче с Германией

Георгий Бущан в матче с Германией / Фото: Reuters

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Обладатель первого места в группе поспорит за трофей Лиги наций в Финале четырех. Тогда как команда, занявшая последнюю строчку в квартете, вылетит во второй дивизион соревнований.

Смотрите, как Украина и Германия играли в Киеве

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