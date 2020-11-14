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Матч Германия – Украина сегодня точно состоится – официально

14 ноября, 18:30

Олег Люлька Олег Люлька

Все тесты, взятые у украинской команды в день игры, дали отрицательные результаты

Матч Лиги наций между Германий и Украиной точно состоится в субботу, 14 ноября, в Лейпциге, в 21:45. Об этом сообщили как в УЕФА, так и в Украинской ассоциации футбола. До последнего момента проведение игры было под вопросом из-за вспышки коронавируса в нашей сборной. Онлайн-трансляция матча Германия – Украина

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Германия – Украина: где смотреть матч Лиги наций

"Только что поступили результаты дополнительных ПЦР-тестов, взятых у игроков, тренеров и представителей медицинского и технического штаба сборной Украины, которые будут находиться в раздевалке и на скамейках возле поля. Спешим сообщить, что все 35 тестов дали отрицательный результат. Итак, 20 игроков, которые находятся в заявке, могут участвовать в сегодняшнем матче Лиги наций Германия – Украина. Игра начнется, как и было запланировано, в 21.45 по киевскому времени", – заявили в УАФ

Фото – УАФ

Ранее департамент здравоохранения Лейпцига разрешил проведение встречи Германия – Украина при условии отсутствия новых заразившихся в украинской делегации.

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Все подробности в спецтеме Лига наций

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