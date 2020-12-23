Массовый футбол приносит экономике Англии 2 миллиарда в год

В Англии более 20 процентов жителей занимаются футболом. В Украине – менее 1% населения

Массовый футбол приносит экономике Англии сумасшедший доход – более двух миллиардов фунтов! При этом, массовый футбол экономит национальной системе здравоохранения Англии 43 млн фунтов в год за счет сокращения посещений гражданами больничных учреждений, сообщает Telegram-канал U.Sport, ссылаясь на отчет FA.

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Сообщается, что Английская футбольная Ассоциация инвестирует 1 миллион фунтов (38 млн грн) в неделю в развитие массового футбола. Всего ежегодные инвестиции FA в развитие футбола в Англии составляют около 180 млн фунтов.

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Согласно отчету FA за 2019 год, в Англии более 12 миллионов человек (21 % населения страны) играют в футбол, в том числе 4 миллиона школьников. Для сравнения, в Украине в футбол играет менее 1% населения (400 тысяч человек).

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