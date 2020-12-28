Марьян Швед после критики тренера забил первый гол в Бельгии

Украинский футболист Марьян Швед забил дебютный гол за бельгийский "Мехелен". Полузащитник отличился в матче против "Мускрона" в чемпионате Бельгии. Он появился на поле на 61-й минуте, а на 83-й забил победный гол в матче – "Мехелен" одержал победу со счетом 2:1.

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Этот матч стал для шведа лишь пятым в текущем сезоне. Ранее главный тренер "Мехелена" Вутер Вранкен раскритиковал украинца за отношение к делу.

"Я не собираюсь больше тратить на него время. Партнеры и персонал делают все возможное для того, чтобы включить Шведа в рисунок команды. Но он ставит себя выше остальных. Он регулярно опаздывает и делает вид, что его нет на тренировках", – признавался как-то Вранкен.

Вероятно, критика со стороны главного тренера пошла на пользу 23-летнему футболисту. Напомним, Швед выступает в "Мехелене" на правах аренды, а его контракт принадлежит шотландскому "Селтику". Кстати, "Селтик", избавившись от украинца, выиграл трофейный "требл" в Шотландии.

Смотрите, как забивает Марьян Швед:

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