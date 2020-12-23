Марлос укатил в пустыню (фото)

Полузащитник "Шахтера" на время отпуска увез семью в Эмираты

Один из лучших футболистов украинского чемпионата, полузащитник "Шахтера" Марлос местом своего отпуска избрал Дубай. Фотографиями из Объединенных Арабских Эмиратах поделилась супруга 32-летнего игрока Анна.

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"Каникулы!" – коротко подписала в Instagram супруга Марлоса снимки из самой большой на Аравийском полуострове пустыни Руб-Аль-Хали, где они своим семейством решили покататься на верблюдах

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Отметим, что отпуск в ОАЭ Марлос и его жена Анна проводят со своими детьми – 8-летним сыном Бернардо и 4-летней дочкой Анной Софией.

Кстати, в свое время Марлос показывал "Сегодня" тату в честь сына, которое футболист сделал на левом предплечье. "Тут имя сына – Бернардо, а ниже – пояснение, что оно обозначает: "сильный, как медведь", – рассказывал нам полузащитник.

Интересно, что не так давно, в ноябре, Марлос и его жена отметили 15 лет, как они вместе.

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Добавим, что отпуск игроков "Шахтера" продлится до 14 января. Уже известно, что оба сбора "горняков" перед возобновлением сезона пройдут в Турции.

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