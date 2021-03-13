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Маркевич: "Хотелось бы, чтобы "Шахтер" показал зубы и выиграл ответный матч у "Ромы"

13 марта, 12:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

По мнению Маркевича, "горняки" проиграли борьбу и разочаровали результативностью

Знаменитый украинский тренер Мирон Маркевич назвал причины поражения "Шахтера" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы". Видео голов и обзор матча "Рома" – "Шахтер" (3:0) есть на нашем сайте.

"Чтобы играть с такой командой как "Рома", нужно не проигрывать борьбу. "Рома" зажала и ничего не давала сделать "Шахтеру". Именно в таком стиле должен был и "Шахтер" играть, не давать им пространства. Но этого не произошло", – анализирует игру Маркевич.

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Маркевич согласен с мнением Евгения Левченко, что "Шахтеру" не хватило Тараса Степаненко, пропускавшего матч из-за травмы.

"Это футболист, который выполняет очень много черновой работы. Большинство футболистов "Шахтера" играет только с мячом и только на атаку. А футбол сейчас такой, что нужно отрабатывать в обороне, без мяча. Но это видимо неправильно, что нет Степаненко – нет результата. Каждый футболист получает травмы. Степаненко не исключение. Должны быть люди, которые могут его заменить", – считает эксперт.

Экс-тренер сборной Украины не понимает, куда делась результативность "горняков", ведь еще прошлой осенью команда Каштру забивала по три гола "Реалу".

"Против "Реала" "Шахтер" забивал и создавал моменты, а сейчас... Есть психологическая яма у игроков. "Шахтер" не только же "Роме" не мог забить, но и "Агробизнесу". Это уже настораживает", – сказал Мирон Богданович.

Маркевич хочет, чтобы "Шахтер" выиграл ответную встречу, а помочь "горнякам" в этом может поддержка болельщиков.

"Конечно, хотелось бы, чтобы команда показала зубы и выиграла матч. Неважно, с каким счетом. Конечно желательно, чтобы ликвидировать дефицит, но даже если нет, то хотя бы порадовать болельщиков хорошей результативной игрой. "Шахтер" всегда так делал", – добавил эксперт.

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Лига Европы Шахтер Донецк Мирон Маркевич Рома Италия

Источник: sport.ua

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