Нойер – о Шовковском: "Наш Анди Кепке не рискнул бы вернуться в ворота сборной Германии"

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер посетил виртуальную пресс-конференцию накануне матча против Украины в Лиге наций. Корреспондент "Сегодня" задал немецкому голкиперу интересный вопрос, относительно его родной позиции на поле.

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- Герр Нойер, вы, наверное, слышали о курьезной ситуации, сложившейся в сборной Украины в преддверии матча с французами? Желто-синие остались с одним вратарем, и в запас пришлось включить одного из тренеров сборной, легендарного украинского голкипера Александра Шовковского. Вы можете себе представить подобную ситуацию в сборной Германии? И еще – как долго вы собираетесь продолжать вашу активную карьеру?

- Да, я знал об этом, и по окончании игры сразу же поинтересовался (улыбаясь) – вышел ли Шовковский на замену? Обсуждал эту ситуацию с нашим тренером вратарей – не мене легендарным Анди Кёпке. Мы пришли к выводу, что знаменитый Шовковский в свои 45 каши бы не испортил.

Возможна ли такая ситуация у нас? Почему нет? Сейчас – особые времена, возможно все. Но Анди (защищал ворота сборной Германии на ЧМ-1998, ему сейчас 58 – прим. автора) вернуться в ворота Бундестим уже не рискнул бы (снова – улыбаясь).

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Что касается меня, как долго буду играть – пока не готов ответить на этот вопрос. Нахожусь в отличной форме. И, пока чувствую в себе силы – не уступлю мое место в воротах.

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