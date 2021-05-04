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МанСити – ПСЖ: видео обзор полуфинала Лиги чемпионов

4 мая, 22:38

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Первый финалист Лиги чемпионов определится в Манчестере

4 мая в Манчестере проходит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Местный МанСити принимает Пари Сен-Жермен. Неделю назад в Париже победу отпраздновал английский клуб – 2:1. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – ПСЖ. А здесь будем выкладывать видео голов и ключевых моментов матча.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ – ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН – 1:0

1:0. 11' Марез

11 минута. Счет в матче открыл Марез, а в голевой атаке поучаствовал Александр Зинченко

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Напомним, что завтра станет известен второй финалист Лиги чемпионов. Он определится в поединке Челси – Реал.

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