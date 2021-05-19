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МанСити проиграл Брайтону, ведя в два мяча и прервав рекордную серию. Зинченко – худший

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
19 мая, 10:02
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Команда украинского футболиста побеждала в 12 гостевых матчах подряд, но в меньшинстве не устояла перед одним из аутсайдеров Премьер-лиги
Брайтон - Манчестер Сити, Александр Зинченко
Брайтон - Манчестер Сити, Александр Зинченко / Фото: Reuters

Во вторник и среду в Англии проходит 37-й тур, в котором команды продолжают биться за места в еврокубках. В одном из матчей Челси обыграл Лестер в битве за Лигу чемпионов. А Манчестер Сити, который досрочно стал чемпионом, умудрился проиграть в Брайтоне, имея преимущество в два мяча.

Илкай Гюндоган открыл счет уже на второй минуте, но на 10-й гости остались в меньшинстве после фола последней надежды Жоау Канселу. Однако в начале второго тайма Фил Фоден удвоил преимущество МанСити – 2:0. Но с 50-й по 76-ю минуту Троссар, Уэбстер и Берн тремя голами принесли победу Брайтону, занимавшему 17-е место в лиге, – 3:2.

Украинец Александр Зинченко провел весь матч и от аналитиков WhoScored получил самую низкую оценку из всех игроков (кроме удаленного португальца) – 5,9. Смотрите обзор драматического поединка.

Примечательно, что подопечные Хосепа Гвардиолы до этого выигрывали на выезде 12 раз подряд. Но рано или поздно любая серия заканчивается, а неудачные дни бывают у всех. Кроме того, вчера впервые с января 2017 года ни одна из команд лидирующей тройки не смогла победить!

Причем, МанСити уже шестой раз уступает в АПЛ, ведя не менее, чем в два мяча. Больше в Англии подобных "подвигов" только у Тоттенхэма – восемь.

Тем временем, жену Зинченко назвали убийцей и хотели обцеловать ноги.

Смотрите, как МанСити обыграл ПСЖ в Лиге чемпионов во Франции:

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