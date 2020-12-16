"МанСити" без Зинченко опозорился в АПЛ: видео голов и обзор матча с "Вест Бромвичем"

Команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с одним из аутсайдером английской Премьер-лиги – 1:1. Смотрите, как это было

В матче 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле сенсационно не смог обыграть одного из аутсайдеров первенства "Вест Бромвич" – 1:1. Гюндоган вывел хозяев вперед на исходе получаса игры, но автогол Рубена Диаша на 43-й минуте лишил "МанСити" победы.

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Обзор матча "Манчестер Сити" – "Вест Бромвич" (1:1)

Отметим, что Александр Зинченко уже в четвертый раз кряду не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч. По словам тренера Хосепа Гвардиолы, у украинца травма. Сроки его восстановления не называются. Ранее он пропустил встречи против "Фулхэма" (2:0), "Марселя" (3:0) и "МЮ" (0:0).

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"Мы люди, а не машины", – так автор единственного гола "МанСити" в игре с "Вест Бромвичем" Гюндоган объяснил упущенную победу

После этой ничьей "Манчестер Сити" занимает 6-е место в АПЛ. "Вест Бромвич" – 19-е.

Турнирная таблица чемпионата Англии

Смотрите, как "МанСити" обыграл в ЛЧ "Марсель" (3:0)

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