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"Манчестер Сити" унижен "Лестером" 2:5: видео голов и обзор матча

28 сентября, 06:34

Олег Люлька Олег Люлька

Украинский легионер "МанСити" Зинченко в этом позоре не участвовал, наблюдая за ним в качестве запасного

Болельщики "Манчестер Сити" в шоке. Накануне в третьем туре чемпионата Англии их команда дома разгромно проиграла "Лестеру" 2:5. Впервые в истории футбола в ворота команды, руководимой Гвардиолой, влетело пять мячей. А это был 686-й матч Хосепа в роли тренера.

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Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко за этим унижением наблюдал со скамейки запасных.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Лестер" (2:5)

"Манчестер Сити" – Лестер – 2:5
Голы: Марез, 4, Аке, 84 – Варди, 37 (с пенальти), 54, 58 (с пенальти), Мэддисон, 77, Тилеманс, 88 (с пенальти)
"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Гарсия, Аке, Б. Менди – Фернандиньо (Делап, 51), Родри – Марез, Де Брюйне, Фоден (Торрес, 64) – Стерлинг
"Лестер": Шмайхель – Кастань, Амарти, Эванс (Фухс, 80), Сеюнджю, Джастин – Тилеманс, Н. Менди, Прат (Мэддисон, 69), Барнс – Варди (Ихеаначо, 85)
Предупреждения: Аке – Тилеманс, Сеюнджю, Амарти

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"Манчестер Сити" vs "Лестер"

"Манчестер Сити" vs "Лестер" / Фото: Reuters

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Статистика матча "Манчестер Сити" – "Лестер" (2:5)

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Турнирная таблица чемпионата Англии

Отметим, что "Манчестер Сити" стал не единственным грандом, потерпевшим фиаско в воскресенье. Победительница Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА "Бавария" проиграла в гостях "Хоффенхайму" 1:4, прервав беспроигрышную серию в 32 матча, которая длилась с декабря прошлого года.

Смотрите, как "МанСити" проиграл "Лиону" в Лиге чемпионов

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видео голов чемпионат Англии Манчестер Сити Лестер

Источник: Сегодня|Спорт

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