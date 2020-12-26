"Манчестер Сити" принял решение о Зинченко

Александр Зинченко останется в "Манчестер Сити". Клуб шейхов из ОАЭ не желает расставаться в зимнее трансферное окно с украинцем, которого сватают в партнеры Роналду по "Ювентусу".

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Как сообщает The Athletic, "Манчестер Сити" вообще не хочет продавать этой зимой никого, включая Александра Зинченко, поскольку команда участвует в нескольких турнирах, ей нужны игроки для ротации.

Напомним, помимо Премьер-лиги и Лиги чемпионов, "МанСити" продолжает выступления в Кубке английской лиги и Кубке Англии.

Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

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Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" может расстаться с Зинченко, которого аналитики Transfermarkt оценивают в 20 млн евро. По данным британских СМИ, интерес к 24-летнему украинцу проявляют английские "Вулверхэмптон Уондерерс", "Саутгемптон", "Лестер Сити" и "Вест Хэм Юнайтед", а также клубы из России, Италии, Испании и Германии.

Впрочем, реагируя на информацию в медиа о возможном возвращении Зинченко в Россию, где тот в свое время выступал за "Уфу", агент игрока Алан Прудников заявил: "Это слухи, не вижу смысла их комментировать".

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