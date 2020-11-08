Українська
$ 28,36
33,58

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль": онлайн матча чемпионата Англии

Воскресенье, 8 ноября

Манчестер Сити

18:30

Ливерпуль

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье, 8 ноября, на стадионе "Этихад" проходит суперматч восьмого тура английской Премьер-лиги. Чемпион страны-2019 "Манчестер Сити" принимает чемпиона-2020 "Ливерпуль". Начало поединка подопечных Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа – в 18:30 по киевскому времени. Мы ведем мультимедийный онлайн этого противостояния с яркими видео, фото и комментариями.

"МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "ЛИВЕРПУЛЬ"

Реклама

Отметим, что на неделе оба клуба добились крупных побед в Лиге чемпионов и с 9 очками после 3 туров практически гарантировали себе выход в 1/8 финала ЛЧ.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Олимпиакос" (3:0)

Обзор матча "Аталанта" – "Ливерпуль" (0:5)

Читайте также: Зинченко признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов. Он впервые в сезоне отыграл весь матч

Между тем в чемпионате Англии "Ливерпуль" после 7 туров – в лидерах, тогда как "Манчестер Сити" застрял в середине турнирной таблицы, что наверняка попытается исправить сегодня.

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль": статистические факты

  • Соперники провели между собой 185 матчей, преимущество на стороне "Ливерпуля": 90 побед, 47 поражений, 48 ничейных результатов
  • В 10 последних очных матчах в рамках чемпионата "МанСити" одержал 3 победы, потерпел 5 поражений, 2 встречи завершились вничью
  • Средняя результативность 10 последних матчей – 3,4 гола за игру (при этом как "МанСити", так и "Ливерпуль" забивали в среднем 1,7 гола за игру)

Читайте также: Беспощадный новичок "Ливерпуля" стал лучшим игроков недели в Лиге чемпионов

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль": прогноз букмекеров

"Манчестер Сити" называют фаворитом матча. На его победу установлен коэффициент 1.87, на ничью – 4.10, на победу "Ливерпуля" – 3.95. Иными словами, вероятность победы хозяев оценивается в 52 процента, ничейного исхода – в 23 процента, выигрыша гостей – в 25 процентов. Самые вероятные счета у аналитиков – 1:1 и 2:1 в пользу "МанСити".

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль": где смотреть матч

В прямом эфире поединок "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" 8 ноября, начиная с 18:30, покажет канал Setanta Sports Ukraine. Он доступен для просмотра на сервисе OLL.TV.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

онлайн чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Сити

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистом
В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистомФутбол
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Коронавирус бьет по
Коронавирус бьет по "Динамо": киевляне потеряли еще одного вратаряЧУ по футболу
Телеведущая популярнее звезды футбола: ей есть что показать фанатам
Телеведущая популярнее звезды футбола: ей есть что показать фанатамФутбол
"Такого маленького пениса еще не видела": Модель описала встречу с португальским футболистомФутбол
"Барселона" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять