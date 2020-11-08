"Манчестер Сити" – "Ливерпуль": онлайн матча чемпионата Англии

В воскресенье, 8 ноября, на стадионе "Этихад" проходит суперматч восьмого тура английской Премьер-лиги. Чемпион страны-2019 "Манчестер Сити" принимает чемпиона-2020 "Ливерпуль". Начало поединка подопечных Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа – в 18:30 по киевскому времени. Мы ведем мультимедийный онлайн этого противостояния с яркими видео, фото и комментариями.

"МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "ЛИВЕРПУЛЬ"

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Отметим, что на неделе оба клуба добились крупных побед в Лиге чемпионов и с 9 очками после 3 туров практически гарантировали себе выход в 1/8 финала ЛЧ.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Олимпиакос" (3:0)

Обзор матча "Аталанта" – "Ливерпуль" (0:5)

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Между тем в чемпионате Англии "Ливерпуль" после 7 туров – в лидерах, тогда как "Манчестер Сити" застрял в середине турнирной таблицы, что наверняка попытается исправить сегодня.

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль": статистические факты

Соперники провели между собой 185 матчей, преимущество на стороне "Ливерпуля": 90 побед, 47 поражений, 48 ничейных результатов

В 10 последних очных матчах в рамках чемпионата "МанСити" одержал 3 победы, потерпел 5 поражений, 2 встречи завершились вничью

Средняя результативность 10 последних матчей – 3,4 гола за игру (при этом как "МанСити", так и "Ливерпуль" забивали в среднем 1,7 гола за игру)

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"Манчестер Сити" – "Ливерпуль": прогноз букмекеров

"Манчестер Сити" называют фаворитом матча. На его победу установлен коэффициент 1.87, на ничью – 4.10, на победу "Ливерпуля" – 3.95. Иными словами, вероятность победы хозяев оценивается в 52 процента, ничейного исхода – в 23 процента, выигрыша гостей – в 25 процентов. Самые вероятные счета у аналитиков – 1:1 и 2:1 в пользу "МанСити".

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль": где смотреть матч

В прямом эфире поединок "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" 8 ноября, начиная с 18:30, покажет канал Setanta Sports Ukraine. Он доступен для просмотра на сервисе OLL.TV.

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