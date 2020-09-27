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"Манчестер Сити" – "Лестер": где смотреть матч дня в чемпионате Англии

27 сентября, 13:44

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Поединок третьего тура начнется на "Этихаде" в воскресенье в 18:30 по киевскому времени

Сегодня в английской Премьер-лиге проходят четыре поединка. Закроет программу дня встреча "Вест Хэма" и "Вулверхэмптона" (начало – в 21:00), но центральное противостояние все же состоится не в Лондоне, а в Манчестере. Наш сайт уже ведет онлайн матча "Манчестер Сити" – "Лестер".

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На шикарном стадионе "Этихад", где, к сожалению, не будет болельщиков, встретятся чемпионы последней пятилетки: "Сити" брали титул в 2018 и 2019 годах, "Лестер" – в 2016-м. Команды с побед стартовали в сезоне 2020/2021; причем "лисы" это сделали дважды, забивая не менее трех мячей. Так что сегодня кому-то придется притормозить. Букмекеры считают, что подопечные Пепа Гвардиолы должны довольно уверенно победить. Украинец Александр Зинченко в последнее время залечивал повреждение, так что его появление на поле сегодня вряд ли стоит ожидать.

На нашем телевидении матч покажет канал Setanta Sports – транслятор английского футбола в Украине. Прямой эфир стартует в 18:25. Также канал можно смотреть в интернете на платформе OLL.TV.

Узнавайте прогноз, расписание и результаты 3-го тура чемпионата Англии.

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Смотрите, как "Манчестер Сити" обыгрывал "Лестер" на своей арене в прошлом году:

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ТВ футбол чемпионат Англии где смотреть Манчестер Сити Лестер
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