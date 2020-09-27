"Манчестер Сити" – "Лестер": прогноз от футбольного комментатора

Сегодня в третьем туре чемпионата Англии встречаются "Манчестер Сити" и "Лестер". Поединок начнется в 18:30, а в ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от известного футбольного комментатора Кирилла Круторогова. Смотреть "МанСити" – "Лестер" в режиме онлайн можно на нашем сайте.

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"Горожане" начали сезон Премьер-лиги с победы над "Вулверхэмптоном" (3:1), а несколько дней назад резервным составом обыграли "Борнмут" (2:1) в Кубке лиги. К сожалению, Александр Зинченко пока что не играет из-за мышечных проблем. Также в лазарет "Сити" угодил Эрик Гарсия, присоединившись там к лидерам – Гюндогану, Агуэро и Канселу. Эта пятерка вряд ли сыграет против "лисиц".

"Лестер" провел два тура чемпионата, добыл две победы – над "Вест Бромвичем" (3:0) и "Бернли" (4:2), благодаря чему пока что возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. А вот из Кубка лиги команда Роджерса посреди недели вылетела, уступив "Арсеналу" (0:2). У них по-прежнему кадровые проблемы в обороне – вне игры Эванс и Рикарду Перейра, а Бенкович хоть и успел восстановиться, но вряд ли набрал форму для выхода в основе.

У команды Гвардиолы в активе шестиматчевая победная серия в чемпионате. В прошлом сезоне они дважды обыграли "Лестер". В первом туре нового сезона "лисицы" прервали свою серию без побед на выезде, насчитывавшую восемь матчей.

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Хозяева – фавориты, но забьют, думаю, обе команды. Также ожидаю тотал "больше 2,5 голов".

"МанСити" – "Лестер"

АПЛ, 27 сентября, воскресенье, 18:30, Setanta Sports Ukraine, смотреть на OLL.TV

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