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"Манчестер Сити" единственный в мире потратил более миллиарда на игроков

12 октября, 18:56

Александр Трикиша Александр Трикиша

А лучшая команда 2020 года "Бавария" занимает лишь 15-е место в рейтинге

Английский "Манчестер Сити" возглавил рейтинг клубов по количеству затраченных средств для формирования текущего состава. Владельцы английского гранда шейхи из ОАЭ потратили на новых игроков более миллиарда евро. "МанСити" является единственным клубом в мире, кто потратил более миллиарда. Исследование проводил Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory).

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Второе место досталось другим шейхам, но уже из Катара. Владельцы "Пари Сен-Жермен" потратили 888 миллионов евро. А первую тройку замкнул другой клуб из Манчестера – "Юнайтед". Американские владельцы раскошелились на 844 миллиона евро.

Соперники киевского "Динамо" по групповому этапу Лиги чемпионов "Барселона" и "Ювентус" потратили на комплектацию состава 826 и 594 млн евро соответственно. Оппоненты донецкого "Шахтера" по группе Лиги чемпионов "Реал" и "Интер" потратили на новичков 708 и 439 млн евро.

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Рейтинг CIES Football Observatory:

  • 1. "Манчестер Сити" (Англия) – 1,036 миллиарда евро
  • 2. "ПСЖ" (Франция) – 888 миллионов
  • 3. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 844
  • 4. "Барселона" (Испания) – 826
  • 5. "Челси" (Англия) – 763
  • 6. "Реал" (Испания) – 708
  • 7. "Ливерпуль" (Англия) – 666
  • 8. "Ювентус" (Италия) – 594
  • 9. "Арсенал" (Англия) – 590
  • 10. "Эвертон" (Англия) – 504
  • 11. "Атлетико" (Испания) – 483
  • 12. "Тоттенхэм" (Англия) – 479
  • 13. "Наполи" (Италия) – 467
  • 14. "Интер" (Италия) – 439
  • 15. "Бавария" (Германия) – 408
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Источник: Сегодня|Спорт

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