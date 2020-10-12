"Манчестер Сити" единственный в мире потратил более миллиарда на игроков

А лучшая команда 2020 года "Бавария" занимает лишь 15-е место в рейтинге

Английский "Манчестер Сити" возглавил рейтинг клубов по количеству затраченных средств для формирования текущего состава. Владельцы английского гранда шейхи из ОАЭ потратили на новых игроков более миллиарда евро. "МанСити" является единственным клубом в мире, кто потратил более миллиарда. Исследование проводил Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory).

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Второе место досталось другим шейхам, но уже из Катара. Владельцы "Пари Сен-Жермен" потратили 888 миллионов евро. А первую тройку замкнул другой клуб из Манчестера – "Юнайтед". Американские владельцы раскошелились на 844 миллиона евро.

Соперники киевского "Динамо" по групповому этапу Лиги чемпионов "Барселона" и "Ювентус" потратили на комплектацию состава 826 и 594 млн евро соответственно. Оппоненты донецкого "Шахтера" по группе Лиги чемпионов "Реал" и "Интер" потратили на новичков 708 и 439 млн евро.

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В тренде Испания вылетела на матч с Украиной с убойной силой на борту (фото)

Рейтинг CIES Football Observatory:

1. "Манчестер Сити" (Англия) – 1,036 миллиарда евро

2. "ПСЖ" (Франция) – 888 миллионов

3. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 844

4. "Барселона" (Испания) – 826

5. "Челси" (Англия) – 763

6. "Реал" (Испания) – 708

7. "Ливерпуль" (Англия) – 666

8. "Ювентус" (Италия) – 594

9. "Арсенал" (Англия) – 590

10. "Эвертон" (Англия) – 504

11. "Атлетико" (Испания) – 483

12. "Тоттенхэм" (Англия) – 479

13. "Наполи" (Италия) – 467

14. "Интер" (Италия) – 439

15. "Бавария" (Германия) – 408

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Смотрите, как "Бавария" выиграла Лигу чемпионов:

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