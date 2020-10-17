"Манчестер Сити" – "Арсенал": онлайн матча чемпионата Англии

В субботу, 17 октября, на стадионе "Этихад" проходит центральный матч пятого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Арсенал". Начало поединка – в 19:30 по киевскому времени. Мы ведем онлайн этого противостояния с яркими фото и комментариями ключевых событий.

"МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "АРСЕНАЛ

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ АРСЕНАЛА: Лено - Бельерин, Холдинг, Магальяэс, Тирни, Сака - Джака, Себальос - Виллиан, Обамеянг, Пепе. Запасные: Рунарссон, Давид Луис, Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни, Партей, Ляказетт, Нкетиа. TWITTEROctober 17, 2020 СТАРТОВЫЙ СОСТАВ МАНЧЕСТЕР СИТИ: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аке, Канселу - Родри, Фоден, Бернарду Силва - Марез, Агуэро, Стерлинг. Запасные: Стеффен, Стоунз, Гарсия, Фернандиньо, Гюндоган, Ферран Торрес, Дилэп. TWITTEROctober 17, 2020 Реклама

Отметим, что команды с разным успехом стартовали в нынешнем национальном первенстве. "Арсенал", выиграв три матча при одном поражении, пребывает в лидирующей группе. "Манчестер Сити" же с одной победой, одной ничьей и одним поражением занимает непривычно низкую для себя 14-ю строчку, находясь недалеко от зоны вылета.

"МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "АРСЕНАЛ:

СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

"МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "АРСЕНАЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Манчестер Сити" называют большим фаворитом матча. На победу команды Гвардиолы установлен коэффициент 1.48, на ничью – 4.85, на победу "Арсенала" – 6.70. Иными словами, вероятность выигрыша хозяев оценивается в 66 процентов, ничейного исхода – в 20 процентов, а выигрыша гостей – лишь в 14 процентов. При этом наиболее реальным называется счет 2:0 в пользу "МанСити".

"МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "АРСЕНАЛ: СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Соперники провели между собой 200 матчей, преимущество на стороне "Арсенала": 98 побед, 57 поражений, 45 ничейных результатов

В 10 последних очных матчах в рамках чемпионата Англии "Манчестер Сити" одержал 7 побед, потерпел 1 поражение, 2 встречи завершились вничью

Средняя результативность 10 последних матчей – 3,3 мяча за игру (при этом "Манчестер Сити" забивал в среднем 2,4 гола за игру, а "Арсенал" – 0,9)

В 5 последних матчах на поле "Манчестер Сити" хозяева одержали 4 победы, 1 встреча завершилась вничью

"МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "АРСЕНАЛ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ИГРУ

В прямом эфире матч "Манчестер Сити" – "Арсенал" в субботу, 17 октября, начиная с 19:30, покажет канал Setanta Sports Ukraine, доступный на сервисе OLL.TV.

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