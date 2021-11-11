Малиновский в старте: состав сборной Украины на матч с Болгарией

Александр Петраков определился с одиннадцатью футболистами, которые начнут товарищеский поединок в Одессе

Сборная Украины / Фото: Reuters

Сегодня в Одессе сыграют национальные команды Украины и Болгарии. Онлайн матча Украина – Болгария есть на нашем сайте.

Уже известны стартовые составы команд. Александр Петраков доверил Руслану Малиновскому выйти на поле с первых минут встречи.

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Украина: Бущан — Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Соболь, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Зубков, Довбик.

Запасные: Пятов, Ризнык, Качараба, Степаненко, Яремчук, Корниенко, Сикан, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Коваленко, Караваев.

Болгария: Михайлов — Йорданов, А. Христов, Димитров, Велковски, Кирилов, Б. Цонев, Неделев, А. Илиев, Десподов.

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Запасные: Вуцов, Караджов, Турицов, Петков, Янков, Костадинов, С. Иванов, Минчев, Чочев, Д. Илиев, Цветанов, И. Илиев.

Матч состоится в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало в 19:30 по киевскому времени.