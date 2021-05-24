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Малиновский стал лучшим ассистентом чемпионата Италии

Александр Трикиша Александр Трикиша
24 мая, 00:52
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Украинский футболист отдал больше всех результативных передач в чемпионате Италии. Несмотря на то, что Малиновский частенько выходил на поле с лавки запасных, он умудрился организовать 12 голов своей команды
Руслан Малиновский - лучший асситент чемпионата Италии
Руслан Малиновский - лучший асситент чемпионата Италии / Фото: Getty Images

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом чемпионата Италии. В завершившемся сезоне лидер сборной Украины сделал 12 результативных передач. Неудивительно, что Малиновского хотят видеть три европейских гранда.

Малиновский опередил нападающего Интера Ромелу Лукаку, на счету которого 11 ассистов. При этом, украинец из 36 матчей в Серии А лишь 22 начинал с первых минут. Кстати, недавно жена Малиновского раскритиковала тренера Аталанты за то, что заменил ее мужа. Также на счету Руслана 8 голов в чемпионате Италии и еще два – в Кубке страны.

Аталанта Малиновского финишировала на третьем месте в чемпионате Италии и в следующем сезоне выступил в Лиге чемпионов. Сегодня путевку в ЛЧ выгрыз Ювентус, а также Милан, вернувшийся в турнир впервые с 2014 года.

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