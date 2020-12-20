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Малиновский разгромил Фонсеку: обзор победы "Аталанты" над "Ромой"

20 декабря, 21:35

Олег Люлька Олег Люлька

Уступая по ходу встречи 0:1, команда Малиновского выиграла 4:1 – смотрите, как это было

В центральном матче 13-го тура чемпионата Италии "Аталанта" разгромила "Рому" 4:1. Весь первый тайм команда украинца Руслана Малиновского проигрывала подопечным бывшего тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки 0:1, однако во второй половине бергамаски забили четыре мяча и добыли роскошную волевую победу.

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Обзор матча "Аталанта" – "Рома" (4:1)

Отметим, что Руслан Малиновский в игре с "Ромой" имел несколько перспективных моментов, но его удары в этот раз были неточны. А за срыв контратаки римлян в первом тайме украинец получил желтую карточку.

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Тем не менее игру Малиновского аналитический портал WhoScored оценил в 6,7 балла, что является как раз "золотой серединой": выше и ниже оценки, чем Руслан, получили по пять игроков основного состава "Аталанты".

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"Аталанта" – "Рома" – 4:1
Голы: Сапата, 59, Госенс, 70, Муриэль, 72, Иличич, 85 – Джеко, 3
"Аталанта": Голлини – Толои, Ромеро (Паломино, 46), Джимсити – Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс (Мохика, 89) – Малиновский (Миранчук, 81), Пессина (Иличич, 46) – Сапата (Муриэль, 72)
"Рома": Миранте – Манчини, Смоллинг, Ибаньес – Карсдорп, Пеллегрини (Вильяр, 81), Верету (К. Перес, 81), Спинаццола (Б. Перес, 66) – Педро (Кристанте, 73), Мхитарян – Джеко
Предупреждения: Малиновский, Ромеро – Пеллегрини, Миранте, Манчини

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Смотрите, как "Аталанта" ранее сыграла 1:1 с "Ювентусом"

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видео голов чемпионат Италии Рома Италия Аталанта Руслан Малиновский

Источники: Сегодня|Спорт , "Аталанта" Instagram

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