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Малиновский провел особенный матч за "Аталанту" в Кубке Италии

15 января, 08:37

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинец впервые за четыре месяца сыграл "от звонка до звонка" 90 минут

На этой неделе во многих европейских странах проходят матчи национальных кубков. Сыграла вчера вечером и "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского. В 1/8 финала Кубка Италии подопечные Джана Пьеро Гасперини разобрались с командой из нижней части турнирной таблицы – "Кальяри".

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Наш соотечественник наконец-то вышел в стартовом составе команды из Бергамо. Предыдущие четыре встречи он начинал на скамейке запасных. Наставник позволил Руслану провести на поле весь матч, чего не случалось с сентября прошлого года. Тогда "Аталанта" разгромила "Лацио" – 4:1.

Украинский хавбек не записал на свой счет ни гола, ни передачи, но хозяева смогли победить 3:1 и выйти в четвертьфинал. Мячи у "Аталанты" забивали россиянин Алексей Миранчук, колумбиец Луис Муриэль и хорват Бошко Шутало. На 63-й минуте Малиновский опасно исполнил штрафной, но вратарь "Кальяри" вытащил мяч из-под перекладины.

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В чемпионате Италии коллектив из Бергамо занимает пятое место, а следующий поединок сыграет в воскресенье против "Дженоа".

На днях Малиновский выходом со скамейки помог "Аталанте" выиграть.

Смотрите, как Руслан забивал в Италии в ворота "Фиорентины":

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футбол видео голов кубок Италии Кальяри Аталанта Руслан Малиновский Джан Пьеро Гасперини
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