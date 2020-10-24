Малиновский получил желтую карточку в Италии, его "Аталанта" снова проиграла (видео)

В неприятную полосу попала в итальянской Серии А "Аталанта" нашего сборника Руслана Малиновского. Подопечные Джана Пьеро Гасперини проиграли второй матч подряд. Причем, пропустили в последних двух встречах семь мячей. А среди недели Малиновского не взяли на матч Лиги чемпионов.

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Сегодня "Аталанта" с небольшой горсткой своих болельщиков на трибунах арены в Бергамо уступила "Сампдории" искушенного Клаудио Раньери. Через час игры хозяева "летели" со счетом 0:2, к тому же лидер гостей Фабио Квальярелла не забил пенальти. На 80-й минуте Дуван Сапата один гол отыграл с 11-метрового.

Но уже в добавленное время чех Якуб Янкто установил окончательный счет – 3:1 в пользу "Сампы", одержавшей третью победу подряд. На прошлых выходных "Аталанту" разбили в Неаполе.

Украинец Руслан Малиновский вышел на поле на 64-й минуте и уже через три минуты получил желтую карточку. В пяти поединках чемпионата Италии наш соотечественник не забил ни одного мяча. Правда, у него были проблемы со здоровьем.

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Пока что коллектив Малиновского держится на третьей позиции, имея 9 очков после 5 игр. Однако в этом туре провели всего два поединка. Смотрите обзор матча "Аталанта" – "Сампдория":

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