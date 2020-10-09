Малиновский: "Хорошо сыграем с Германией и матч против Франции забудется"

В поединках против таких соперников хочется конкурировать с ними, понимать, в чем тебе нужно прибавлять

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский принял участие в предматчсевой пресс-конференции накануне поединка третьего тура Лиги наций против Германии. Лидер нашей команды назвал сильные стороны соперника, но завтра украинцы должны проявить свои лучшие качества.

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"Германия – серьезный соперник. То, что они не выиграли ни одной игры в Лиге наций, ни о чем не говорит. Завтра у них будет мотивация выиграть

Завтра будет тяжелая игра с командой, в составе которой играют высококачественные футболисты. Но мы должны сыграть за счет своих сильных качеств. Это хорошое движение, не уступить в борьбе, выиграть единоборства, стандарты, подборы. Принимать правильные решения на поле, движение с мячом и без него. Все это мы должны продемонстрировать завтра.

В Германии играет мой одноклубник Робин Гозенс, будет приятно сыграть против него. У них много молодых игроков, которые играют на высоком уровне. Если выделять, то Тони Крооса. Но главная их сила – это организация. Мы должны постараться ее сломать", – считает полузащитник.

Малиновский предлагает не зацикливаться на поражении от Франции. По его мнению, если с немцами получится хорошая игра, то матч во Франции быстро забудется.

"Что касается матча с Францией, то результат неприятный, но футболистам очень важно уметь переключаться и делать правильные выводы. Лучшей реакцией будет завтра показать лучшую игру, и матч с Францией забудется", – добавил украинец.

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Полузащитник считает, что лучше играть с сильными соперниками и иногда проигрывать, но зато набираться опыта и прогрессировать.

"Мы в футбол играем не для настроения. Хочется играть против самых сильных команд. Конкурировать с ними, понимать, в чем тебе нужно прибавлять. Двойная мотивация на такие игры. Каждый должен выходить и показывать свой лучший футбол. Ты представляешь страну. Думаю, всем приятнее играть с команды высокого уровня.

По одному двум матчам не нужно делать выводы, мы на данный момент ничего не потеряли, вышли на Евро-2020 выполнили главную задачу. В Лиге наций выиграли и проиграли по одной игре, мы на втором месте, нам нужное очки. Мы вышли в группу А, чтобы бороться с этими командами и добиваться положительного результата.

Всех хотят показывать хороший футбол и побеждать. У нас такой коллектив, что все хотят побеждать. Самое главное, чтобы у каждого был футбольный голод. Достигнув определенного уровня, нужно его держать. Завтра будет очередной тест, который мы будет стараться сдать на отлично", – сказал игрок "Аталанты".

Накануне мы писали, что в сборную Украины приедут трое футболистов из охваченного COVID-19 "Шахтера". Первую тренировку с командой после трехлетнего перерыва провел вратарь "Зари" Никита Шевченко.

Смотрите, как Украина уступила Франции:

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