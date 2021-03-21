Малиновский феерит в Италии: гол и пас за один тайм

Украинский полузащитник "Аталанты" вышел в стартовом составе на матч в Вероне

Игрок сборной Украины по футболу Руслан Малиновский продолжает завоевывать авторитет на Апеннинах. Сегодня наш соотечественник удачно себя проявил в поединке чемпионате Италии "Верона" – "Аталанта". 27-летний уроженец Житомира вышел в стартовом составе гостей и за первый тайм отметился забитым мячом и голевой передачей.

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На днях Малиновский признан лучшим игроком матча "Аталанта" – "Реал".

Украинец был едва ли не самым заметным на поле. На 32-й минуте после его навеса мяч попал в руку защитника Федерика Димарко, и рефери назначил 11-метровый. Малиновский с "точки" развел мяч и Марко Сильвестри по разным углам.

А на 42-й минуте Руслан сделал пас головой на ход Дуване Сапате, и колумбийский форвард переиграл голкипера и удвоил преимущество "Аталанты" – 0:2. Вашему вниманию – самые интересные моменты первого тайма:

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Заметим, что первую половину в составе хозяев провел бывший полузащитник киевского "Динамо" Мигель Велозу. В перерыве его заменили. На 72-ю минуту матча счет не изменился.

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Смотрите, как в феврале Руслан забивал в ворота "Сампдории":

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