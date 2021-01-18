Малиновский целует дочку, жена критикует комментатора – будни семьи футболиста

Украинский футболист не собирается никуда уходить из итальянской "Аталанты" и помогает Миранчуку

Сегодня супруга Руслана Малиновского устроила "день Instagram": Роксана опубликовала 44 короткие истории в сети о своей жизни в Италии. Недавно жена Малиновского отреагировала на "переход" футболиста в Брюгге и показала дочку.

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Под вечер на кадры попал и сам футболист "Аталанты", который убеждал свою дочку Оливию поцеловать его. При этом Роксана поведала, что Руслан хочет еще одну девочку, а она – мальчика.

Руслан Малиновский целует дочку Оливию

А чуть ранее Роксана ответила на несколько вопросов на "национальную" тему. В частности, ей пришлось оправдываться, почему в списке языков, которыми она владеет, в профиле в Instagram нет украинского. Там указаны русский, итальянский и английский. Девушка назвала только основные свои языки, но попыталась убедить подписчиков, что прекрасно говорит на украинском.

Роксана Малиновская – о знании языков

Также Малиновская сообщила, что у нее есть татарские корни, а лучше всего себя чувствует в Украине.

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Также Малиновские помогали обустраиваться на новом месте российскому полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку.

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А еще Роксана "наехала" на украинских комментаторов, которые часто критикуют супруга, и сравнила их с российскими. И успела опровергнуть слухи, что Руслан в межсезонье мог уйти из "Аталанты": мол, даже в мыслях не было.

На днях Малиновский провел особенный матч за "Аталанту" в Кубке Италии.

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Смотрите обзор матча "Аталанта" – "Дженоа", в котором Руслан отыграл 66 минут:

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