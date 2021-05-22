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Мадрид громко празднует чемпионство, а Суарес плачет в телефон

Елена Павлова Елена Павлова
22 мая, 22:06
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Атлетико выиграл второй титул в Примере с аргентинским тренером Диего Симеоне, а Реал остался в завершившемся сезоне совсем без трофеев
Радость футболистов мадридского Атлетико
Радость футболистов мадридского Атлетико / Фото: Reuters

В последнем поединке 38-го тура чемпионата Испании мадридский Атлетико обыграл Вальядолид со счетом 2:1 и стал победителем Примеры. Это 11-й чемпионский титул для "матрасников" на Пиренеях.

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Для аргентинского тренера Атлетико Диего Симеоне, который возглавил команду в декабре 2011 года, это второй чемпионский титул в Испании. Он уже приводил мадридский клуб к победе в сезоне-2013/2014.

Симеоне также становился чемпионом в составе Атлетико в качестве игрока в 1996 году.

А лидер Атлетико нападающий Луис Суарес расплакался на эмоциях.

По количеству чемпионских трофеев в Испании "матрасники" уступают только Реалу (34) и Барселоне (26).

Второе место в Ла Лиге в сезоне-2020/2021 занял еще один мадридский клуб – Реал, третье – Барселона, четвертое – Севилья. Именно эта четверка и отобралась в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

К слову, команда Зинедина Зидана завершила сезон без трофеев. И это может стать причиной оставки французского специалиста. А ранее мы писали, что Реал с марта договаривался с итальянцем.

Тем временем в Мадриде уже началось празднование фанатов Атлетико

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