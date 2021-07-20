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Made in Ukraine: Вернидуб, Харатин и Зубков одержали победы в Лиге чемпионов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
20 июля, 23:26
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Прошли первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Молдовский Шериф на выезде минимально обыграл Алашкерт, а Ференварош уверенно выиграл у Жальгириса
Александр Зубков
Александр Зубков / Фото: ФК "Ференцварош"

Во вторник прошли первые поединки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Повышенное внимание было приковано к матчам команд, напрямую связанных с украинскими футболистами и тренерами.

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Чемпион Молдовы Шериф, главным тренером которого является экс-наставник Зари Юрий Вернидуб, в Ереване выиграл у Алашкерта со счетом 1:0. Теперь в ответном матче подопечным украинского специалиста достаточно не проиграть, чтобы пройти в следующий раунд квалификации.

Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск


Венгерский Ференцварош одержал победу над литовским Жальгирисом 2:0. Игорь Харатин отыграл весь поединок, а вот вингер сборной Украины Александр Зубков сыграл 69 минут, после чего был заменен на Роберта Мака.

Игроки Ференцвароша
Игроки Ференцвароша / Фото: ФК "Ференцварош"

В тренде

Результаты матчей 20 июля:

  • Алашкерт (Армения) – Шериф (Молдова) – 0:1
  • Линкольн (Гибралтар) – Клуж (Румыния) – 1:2
  • Ференцварош (Венгрия) – Жальгирис (Литва) – 2:0
  • Динамо Загреб (Хорватия) – Омония (Кипр) – 2:0

В среду будут сыграны еще семь поединков: Кайрат (Казахстан) – Црвена Звезда (Сербия), Мальме (Швеция) – ХИК (Финляндия), Мура (Словения) – Лудогорец (Болгария), Слован (Словакия) – Янг Бойз (Швейцария), ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – Галатасарай (Турция), Олимпиакос (Греция) – Нефтчи (Азербайджан), Легия (Польша) – Флора (Эстония)

Ответные матчи пройдут на следующей неделе – 27 и 28 июля.

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