"Любовный" подарок невесте Роналду, которая перепутала Казахстан и Узбекистан

Эффектная невеста португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду похвасталась на своей странице в Instagram подарком ручной работы. Правда, Джорджина Родригес при этом перепутала страну, откуда ей прислали презент. На фото испанская танцовщица и модель позирует в узбекском чапане. Ранее невеста Роналду похвасталась удивительной растяжкой.
"Сделано вручную с любовью в Узбекистане", – подписала Родригес пост, который уже собрал 1,3 млн лайков. А ее испанку назвали "божественной".
Читайте также: Если бы Месси и Роналду играли в одной команде: мечты фанатов воплотились в крутом видео
А вот в первоначальном варианте под фото было написано: "Ручная работа с любовью из Казахстана". Однако кто-то, видимо, подсказал Джорджине, что она перепутала государства. И впоследствии страна в подписи изменилась на Узбекистан – и флаг тоже.
Ранее мы также рассказывали, что Невеста Роналду показала их гигантскую кровать.
Смотрите, как Родригес и Роналду отдыхают с детьми
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк