"Любовный" подарок невесте Роналду, которая перепутала Казахстан и Узбекистан

Джорджина Родригес уже собрала более миллиона лайков

Эффектная невеста португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду похвасталась на своей странице в Instagram подарком ручной работы. Правда, Джорджина Родригес при этом перепутала страну, откуда ей прислали презент. На фото испанская танцовщица и модель позирует в узбекском чапане. Ранее невеста Роналду похвасталась удивительной растяжкой.

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Джорджина Родригес / Фото: Instagram

"Сделано вручную с любовью в Узбекистане", – подписала Родригес пост, который уже собрал 1,3 млн лайков. А ее испанку назвали "божественной".

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А вот в первоначальном варианте под фото было написано: "Ручная работа с любовью из Казахстана". Однако кто-то, видимо, подсказал Джорджине, что она перепутала государства. И впоследствии страна в подписи изменилась на Узбекистан – и флаг тоже.

Ранее мы также рассказывали, что Невеста Роналду показала их гигантскую кровать.

Смотрите, как Родригес и Роналду отдыхают с детьми

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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