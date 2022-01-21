"Люблю Украину, но живу в Москве". Экс-футболист сборной удивил своей позицией

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко не собирается менять гражданство, хотя продолжает жить в России

Калиниченко вместе с Шевой зажигали на ЧМ-2006 / Фото: Getty Images

Недавно Калиниченко рассказал, как происходил захват Крыма Россией в 2014 году, когда он там выступал за Таврию. А теперь высказался по поводу смены гражданства.

"Периодически прилетает за то, что я живу в Москве. Нам всем приходится выбирать, и никто никому ничего не должен.

Я – украинец и всегда им останусь, у меня не было и не будет российского паспорта. У меня вид на жительство. Это доставляет мне некоторые неудобства, но я не вижу смысла делать какие-то вещи... Да, у меня много парадоксов. Знаю, кто я, что люблю, что мне дорого, и кому-то что-то доказывать не считаю нужным. В какой-то момент мне стало это не нужно и неинтересно. Да, я живу в Москве долгое время, но продолжаю оставаться украинцем, любить Украину.

Максим Калиниченко играл с Шевченко на ЧМ-2006 / Фото: Getty Images

Реклама

Мне многие вещи непонятны, что происходят. Нет – понятны, но я не знаю, когда это кончится. К сожалению, я реалист, и не могу ждать, когда что-то от меня не зависящее поменяется. Я выбираю жить свою жизнь так, как считаю нужным. Да, прилетает оттуда, и здесь мне несладко иногда. Есть немало нелояльных людей", – сказал Калиниченко в интервью Youtube-каналу Глеб Чернявский.

Ранее Максим Калиниченко заявил, что не видит для Украины будущего с Россией. Он хочет, чтобы в Украине быстрее восстановился мир.

Калиниченко раскрыл россиянам глаза на аннексию Крыма / Фото: Коллаж: Сегодня

Отметим, что Калиниченко на протяжении восьми лет выступал за московский Спартак. Также на его счету 47 матчей и семь мячей за сборную Украины.