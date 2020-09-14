Лунину забили шедевральный гол на тренировке "Реала": видео "ножниц" от Марсело

Забит лучший гол нового сезона, как его окрестили болельщики "Реала". Правда, не в официальной игре, а на тренировке. Суперудар пропустил украинский вратарь "Королевского клуба" Андрей Лунин, оказавшийся беспомощным против шедевра в исполнении бразильского защитника мадридцев Марсело.
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Во время последней двухсторонки игроки "Реала" поделились на две команды. Ворота одной из них защищал основной кипер "сливочных" Тибо Куртуа, другой – Андрей Лунин, которому и довелось стать жертвой гениальности Марсело.
Получив мяч спиной к воротам, Марсело первым касанием подсек мяч, а вторым нанес невероятный по красоте удар в падении через себя, с которым ничего не смог поделать кипер сборной Украины. Просто шедевральные "ножницы" от бразильца! Лунин лишь развел руками.
Интересно, что в моменте с шедевром от Марсело бразильцу пытался помешать капитан "Реала" Серхио Рамос, но заблокировать удар одноклубника он не успел. А если бы успел, это, наверное, было бы "преступлением" против футбола. Такую бы красоту испортил.
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Отметим, что "Реал" свой первый официальный матч в новом сезоне проведет 20 сентября. В чемпионате Испании мадридцев на своем поле примет "Реал Сосьедад".
Смотрите, как Лунин защищал ворота сборной Украины в матче с Нигерией (2:2)
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