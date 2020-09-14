Лунину забили шедевральный гол на тренировке "Реала": видео "ножниц" от Марсело

Голкиперу сборной Украины оставалось лишь развести руками после шикарного удара одноклубника в падении через себя

Забит лучший гол нового сезона, как его окрестили болельщики "Реала". Правда, не в официальной игре, а на тренировке. Суперудар пропустил украинский вратарь "Королевского клуба" Андрей Лунин, оказавшийся беспомощным против шедевра в исполнении бразильского защитника мадридцев Марсело.

Реклама

Читайте также: Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видео

Во время последней двухсторонки игроки "Реала" поделились на две команды. Ворота одной из них защищал основной кипер "сливочных" Тибо Куртуа, другой – Андрей Лунин, которому и довелось стать жертвой гениальности Марсело.

Получив мяч спиной к воротам, Марсело первым касанием подсек мяч, а вторым нанес невероятный по красоте удар в падении через себя, с которым ничего не смог поделать кипер сборной Украины. Просто шедевральные "ножницы" от бразильца! Лунин лишь развел руками.

Интересно, что в моменте с шедевром от Марсело бразильцу пытался помешать капитан "Реала" Серхио Рамос, но заблокировать удар одноклубника он не успел. А если бы успел, это, наверное, было бы "преступлением" против футбола. Такую бы красоту испортил.

Реклама

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Читайте также: Зинченко осчастливил Владу Седан футболкой Рамоса: фото

Отметим, что "Реал" свой первый официальный матч в новом сезоне проведет 20 сентября. В чемпионате Испании мадридцев на своем поле примет "Реал Сосьедад".

Смотрите, как Лунин защищал ворота сборной Украины в матче с Нигерией (2:2)

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама