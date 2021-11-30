Лунин провел свою церемонию награждения "Золотого мяча"

Андрей Лунин после того, как узнал, что седьмой раз в карьере приз от журнала France Football достался Лионелю Месси, поделился интересной фотографией в своем Instagram:
На фото видно, что звезда футбола перечеркнул цифру 4, которую собственно и занял его товарищ по команде – Карим Бензем, а в свою очередь присудил одноклубнику – первое место. Очевидно Лунин был убежден, что на пьедестале должен стоять нападающий мадридского Реала, но никак не Месси.
Далее по теме
Напомним, что второе место в борьбе за "Золотой мяч" занял Левандовски.
Стоит отметить, что ранее фаворит Лунина Карим Бензем был осужден на условный срок. Все потому, что шантажировал Вальбуэна видеозаписью интимного характера.
Раньше мы опубликовали интригующие факты из жизни польского нападающего , которому ранее предсказывали победу на церемонии лучшего в мире футбола.