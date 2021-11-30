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Лунин провел свою церемонию награждения "Золотого мяча"

Юлия Сениско Юлия Сениско редактор сайта segodnya.ua
30 ноября, 21:06
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Голкипер решил, что церемония награждения лучшего футболиста 2020 года состоялась несправедливо по отношению к его одноклубнику
Андрей Лунин - украинский футболист, вратарь
Андрей Лунин - украинский футболист, вратарь

Андрей Лунин после того, как узнал, что седьмой раз в карьере приз от журнала France Football достался Лионелю Месси, поделился интересной фотографией в своем Instagram:

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На фото видно, что звезда футбола перечеркнул цифру 4, которую собственно и занял его товарищ по команде – Карим Бензем, а в свою очередь присудил одноклубнику – первое место. Очевидно Лунин был убежден, что на пьедестале должен стоять нападающий мадридского Реала, но никак не Месси.

Левандовски, Роналду и Месси
Левандовски, Роналду и Месси / Фото: Reuters

Напомним, что второе место в борьбе за "Золотой мяч" занял Левандовски.

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Левандовски – лучший нападающий, Месси – лучший футболист 2021 года
Левандовски – лучший нападающий, Месси – лучший футболист 2021 года / Фото: Reuters

Стоит отметить, что ранее фаворит Лунина Карим Бензем был осужден на условный срок. Все потому, что шантажировал Вальбуэна видеозаписью интимного характера.

Карим Бензема
Карим Бензема / Фото: Reuters

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Раньше мы опубликовали интригующие факты из жизни польского нападающего , которому ранее предсказывали победу на церемонии лучшего в мире футбола.

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